Il Parlamento mongolo si riunisce in seduta straordinaria dopo i disordini a Ulan Bator

Il Parlamento mongolo si riunisce in seduta straordinaria dopo i disordini a Ulan Bator

Il parlamento mongolo si è riunito oggi per una sessione straordinaria in relazione ai disordini in corso nella capitale del Paese, la città di Ulan Bator. Lo... 05.12.2022, Sputnik Italia

Il parlamento mongolo si è riunito oggi per una sessione straordinaria in relazione ai disordini in corso nella capitale del Paese, la città di Ulan Bator. Lo riferisce l'ufficio stampa dell'assemblea legislativa del Paese. Secondo il canale Eagle Tv, è stato annunciato che la seduta straordinaria del Parlamento si terrà online. La protesta nasce per il carbone venduto alla Cina: alcuni funzionari della Mongolia hanno rubato questa risorsa energetica per un valore di quasi 13 miliardi $: i cinesi hanno già giustiziato i loro funzionari colpevoli e fatto i nomi di quelli mongoli coinvolti.

