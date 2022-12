https://it.sputniknews.com/20221205/global-times-legoismo-usa-nei-confronti-dellucraina-ha-provocato-rabbia-in-europa-16765419.html

Global Times: l'egoismo Usa nei confronti dell'Ucraina ha provocato rabbia in Europa

Global Times: l'egoismo Usa nei confronti dell'Ucraina ha provocato rabbia in Europa

Secondo un articolo del giornale cinese, l'Europa è indignata dal desiderio degli Stati Uniti di piantonarsi in Ucraina a scapito della Ue. 05.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-05T14:09+0100

2022-12-05T14:09+0100

2022-12-05T14:09+0100

la situazione in ucraina

usa

unione europea

occidente

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/660/82/6608257_0:3:4928:2775_1920x0_80_0_0_7d1e92ba4b3bf16584b2bdad3ddc2fdb.jpg

Il desiderio degli Stati Uniti di ottenere il massimo beneficio dalla crisi ucraina si è trasformato in un disastro per l'Europa, scrive Global Times. L'articolo osserva che in Europa hanno iniziato a rendersi conto di essere caduti nella trappola americana a seguito del coinvolgimento prolungato nella crisi ucraina, che ha portato all'inflazione e alla rapida crescita dei prezzi delle risorse energetiche. "L'egoismo degli Stati Uniti è diventato evidente quando l'Europa ha sentito la disuguaglianza nelle relazioni bilaterali", ritiene l'autore dell'articolo. Secondo quanto sostenuto nel materiale, gli europei si sono rivelati la principale vittima delle aspirazioni di Washington di conservare la propria egemonia.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, unione europea, occidente, ucraina