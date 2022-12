https://it.sputniknews.com/20221204/un-politico-francese-ha-indicato-la-via-per-evitare-il-suicidio-economico-dellue-16764562.html

Un politico francese ha indicato la via per evitare il "suicidio economico" dell'UE

Il parlamentare francese Dupont-Aignan ha esortato a "calmare" Zelensky affinché si eviti il ​​suicidio economico in Europa. 04.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-04T19:28+0100

Nicolas Dupont-Aignan, membro del parlamento francese e leader del movimento politico Arise France, ha affermato che l'UE dovrebbe "interrompere la fornitura di armi all'Ucraina, revocare le sanzioni contro la Russia e "calmare" Vladimir Zelensky per evitare il "suicidio economico".Il politico ha poi fatto notare che il conflitto in Ucraina "è andato nella direzione sbagliata", con Zelensky che sta usando la situazione per provare ad indebolire la Russia."La Francia deve prendere le distanze dal conflitto in Ucraina e assumere la posizione di arbitro. Oggi l'obiettivo di Zelensky non è più la difesa dell'Ucraina. Il suo obiettivo, sacrificando il popolo ucraino, è servire come strumento per la distruzione della Russia. Questo è un errore molto grave", ha detto Dupont-Aignan.Lo stesso ha concluso sottolineando che questo conflitto pone la Cina e gli Stati Uniti in una posizione di vantaggio, avvicina Mosca e Pechino e spinge l'Europa in una situazione di crisi energetica, economica e sociale.

