https://it.sputniknews.com/20221204/liran-annuncia-che-costruira-una-nuova-centrale-nucleare-16762298.html

L'Iran annuncia che costruirà una nuova centrale nucleare

L'Iran annuncia che costruirà una nuova centrale nucleare

L'Iran ha annunciato di aver avviato la costruzione di una nuova centrale nucleare nella regione del Khuzestan, nel sud-ovest del Paese, in un momento in cui... 04.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-04T09:18+0100

2022-12-04T09:18+0100

2022-12-04T09:18+0100

iran

nucleare

mondo

energia

centrale nucleare

costruzione

annuncio

usa

washington

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/13801314_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_25ee6f91aca3d054d5b6f05e4558c435.jpg

Mohamed Eslami, capo dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana, ha precisato che la centrale nucleare sarà situata a Karun, vicino alla città di Darkhovin.Il costo totale dell'impianto ammonta a circa 2.000 milioni di dollari e la sua costruzione richiederà circa otto anni, secondo le informazioni ufficiali citate dall'agenzia di stampa della Repubblica islamica (IRNA)."Sarà il primo impianto iraniano che inizierà a essere progettato da un'azienda francese", ha spiegato Eslami, il quale ha spiegato che il gruppo incaricato del progetto lo ha poi abbandonato a causa delle sanzioni contro il governo iraniano.La potenza dell'impianto sarà di 300 megawatt, con reattori ad acqua pressurizzata (PWR), che saranno dispiegati su un'area di 50 ettari vicino al fiume Karun.Nel 2015, l'Iran ha accettato di sospendere le operazioni della centrale nucleare sotterranea di Fordo. Inoltre, ha promesso di limitare l'arricchimento dell'uranio al 3,67% in cambio della revoca da parte dell'Occidente delle sanzioni economiche e commerciali contro il Paese.Tuttavia, nel 2018, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di ritirarsi dall'accordo.Teheran ha così rimesso in funzione l'impianto di Fordo. A novembre, è stato riferito che tale impianto aveva prodotto il 60% di uranio arricchito.

iran

usa

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

iran, nucleare, mondo, energia, centrale nucleare, costruzione, annuncio, usa, washington, donald trump