https://it.sputniknews.com/20221204/la-russia-insiste-no-alla-vendita-di-petrolio-a-chi-applica-il-price-cap-16764604.html

La Russia insiste: no alla vendita di petrolio a chi applica il price cap

La Russia insiste: no alla vendita di petrolio a chi applica il price cap

Secondo il vicepremier russo Alexander Novak, la Russia sta lavorando a meccanismi per vietare l'uso del price cap. 04.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-04T16:47+0100

2022-12-04T16:47+0100

2022-12-04T16:47+0100

economia

petrolio

russia

unione europea

sanzioni

alexander novak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/164/98/1649884_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_5d31a4f01cbec13c119827898632cc47.jpg

Ha aggiunto che i problemi dovuti al massimale possono riguardare non solo il mercato petrolifero, ma anche altri prodotti, non solo in Russia, ma anche in altri Paesi.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

economia, petrolio, russia, unione europea, sanzioni, alexander novak