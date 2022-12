https://it.sputniknews.com/20221204/la-cina-solleva-dubbi-sulla-relazioni-e-la-collaborazione-tra-stati-uniti-e-francia-16763727.html

La Cina solleva dubbi sulla relazioni e la collaborazione tra Stati Uniti e Francia

La Cina solleva dubbi sulla relazioni e la collaborazione tra Stati Uniti e Francia

GT: La pomposità dell'accoglienza di Macron negli Stati Uniti contraddice le reali relazioni tra i Paesi. 04.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-04T18:38+0100

2022-12-04T18:38+0100

2022-12-04T18:38+0100

cina

incontro

emmanuel macron

joe biden

diplomazia

geopolitica

mondo

francia

parigi

washington

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12537648_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0340195056fdefb7bc5fba28f8abec77.jpg

L'eccessiva pomposità all'accoglienza del presidente francese Emmanuel Macron negli Stati Uniti non corrisponde al vero rapporto tra Parigi e Washington, scrive il noto tabloid cinese Global Times.L'articolo sottolinea che le relazioni tra i due Paesi stanno attraversando una grave crisi. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti non hanno né il desiderio né la capacità di riportarli al livello precedente.L'editorialista ha ricordato che oltre alle polemiche sull'Inflation Reduction Act, la legge sull'inflazione che ha sollevato varie polemiche, Washington ha inferto un duro colpo anche a Parigi un anno fa quando, a causa delle politiche di Biden, l'Australia ha abbandonato un accordo multimiliardario con la Francia.In precedenza, il 15 settembre 2021, l'Australia ha stretto una partnership con il Regno Unito e gli Stati Uniti nel campo della difesa e della sicurezza (il patto di sicurezza trilaterale tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti "AUKUS", annunciato il 15 settembre 2021, n.d.r).In relazione a ciò, l'Australia ha annunciato il suo ritiro dall'accordo sui sottomarini con la società francese Naval Group. L'accordo, da 90 miliardi di dollari australiani (56 miliardi di euro), soprannominato il "contratto del secolo", prevedeva la produzione di 12 sottomarini d'attacco di classe Barracuda.Il presidente francese Emmanuel Macron è stato in visita ufficiale negli Stati Uniti dal 29 novembre al 2 dicembre.Giovedì ha tenuto colloqui con Joe Biden alla Casa Bianca.

cina

francia

parigi

washington

regno unito

londra

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, incontro, emmanuel macron, joe biden, diplomazia, geopolitica, mondo, francia, parigi, washington, wto, regno unito, londra, australia, sottomarini, contratti, armamenti