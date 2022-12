https://it.sputniknews.com/20221204/il-rifiuto-degli-alleati-di-obbedire-ha-messo-gli-stati-uniti-in-una-posizione-scomoda-16763155.html

"Il rifiuto degli alleati di obbedire ha messo gli Stati Uniti in una posizione scomoda"

National Interest: la politica dei Paesi dell'Europa occidentale nei confronti di Russia e Cina è contraria agli interessi degli Stati Uniti. 04.12.2022, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/10159135_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2224ec5dfb33a4fbfd1a143477cbdd95.jpg

"Gli alleati americani nell'Europa occidentale non erano pronti a seguire pienamente Washington sulla crisi ucraina e sul contenimento della Cina", ha affermato l'ex vice-Segretario della Marina Seth Cropsey in un articolo per il National Interest.Cropsey ha ricordato che Francia e Germania hanno cercato una maggiore indipendenza dagli Stati Uniti sin dalla Guerra Fredda.A suo avviso, questo spiega il desiderio di Parigi e Berlino di avvicinare la soluzione della crisi ucraina, poiché ha portato a un maggiore coinvolgimento di Washington negli affari europei.La legge americana per ridurre l'inflazione è diventata un'altra ragione per aggravare gli attriti tra l'UE e gli Stati Uniti."Questo documento rappresenta una minaccia per l'industria europea e Joe Biden non ha adottato alcuna misura che possa contribuire a migliorare la situazione economica dei suoi alleati", ha concluso Cropsey.

