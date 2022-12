https://it.sputniknews.com/20221203/ministero-degli-esteri-russo-rileva-silenzio-onu-su-casi-di-schiavitu-sessuale-su-profughe-ucraine-16760923.html

Ministero degli Esteri russo rileva silenzio ONU su casi di schiavitù sessuale su profughe ucraine

maria zakharova

il ministero degli esteri della russia

ucraina

donne

Le Nazioni Unite e le organizzazioni per i diritti umani tacciono in risposta ai dati emergenti sullo stupro e la schiavitù sessuale dei rifugiati ucraini in Europa. Lo ha scritto sabato sul suo canale Telegram la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Mariya Zakharova, che ha richiamato l'attenzione sulla dichiarazione del ministero svedese per l'uguaglianza, secondo cui i rifugiati ucraini stanno diventando sempre più vittime della schiavitù sessuale in Europa.La Zakharova ha anche fatto notare che i media svedesi pubblicano da diversi mesi rapporti sugli stupri commessi contro le donne ucraine, ma non c'è stata alcuna reazione da parte di Kiev e della comunità internazionale.Alla fine di giugno, il commissario europeo per gli affari interni, Ylva Johansson, in una conversazione con gli youtuber russi Vladimir Kuznetsov (Vovan) e Alexei Stolyarov (Lexus), famosi per i loro scherzi telefonici a politici e figure di spicco, ha ammesso che le rifugiate ucraini in Europa sono massicciamente ridotti in schiavitù sessuale.

ucraina

