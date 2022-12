https://it.sputniknews.com/20221203/lucraina-come-lirlanda-ursula-von-der-leyen-scatena-lira-del-regno-unito-16759065.html

L'Ucraina come l'Irlanda, Ursula von der Leyen scatena l'ira del Regno Unito

L'Ucraina come l'Irlanda, Ursula von der Leyen scatena l'ira del Regno Unito

Il capo della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha scatenato l'ira del Regno Unito paragonando l'Ucraina all'Irlanda, secondo quanto riportato dal... 03.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-03T12:24+0100

2022-12-03T12:24+0100

2022-12-03T12:24+0100

ursula von der leyen

irlanda

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/10113408_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0d8171a1eb6501ddfaf8a6aae1a5ec8.jpg

Nel suo discorso durante una riunione congiunta del parlamento irlandese a Dublino, dedicata al cinquantesimo anniversario dell'adesione dell'Irlanda all'Unione Europea, la von der Leyen ha paragonato la crisi ucraina alla lotta dell'Irlanda per l'indipendenza dalla Gran Bretagna.Il deputato conservatore britannico Jacob Rees-Mogg non ha reagito bene a tale osservazione.Indignati dal comportamento del capo della Commissione Europea anche i lettori del quotidiano. Molti hanno notato che con tali dichiarazioni viene scossa l'Unione intera."E questo è detto da una donna tedesca il cui paese, con la forza e l'occupazione, ha soggiogato la maggior parte dell'Europa, compresa l'Ucraina, 80 anni fa! Un ipocrita assoluto!" ha scritto chris58862002."Domanda. L'Unione Europea sostiene anche gli sforzi della Catalogna per ottenere l'indipendenza dalla Spagna? Risposta: no", ha ricordato dot."Wow. L'UE ha toccato di nuovo il fondo. Con le sue parole, suscita ancora più odio e divisione. È disgustoso", dice bleep."L'UE deve tenere il suo sporco naso lontano da cose che non sono affari loro", ha detto indignato JBBooks.In precedenza, il capo della Commissione Europea aveva rilasciato una dichiarazione sulla necessità di portare la Russia alla "responsabilità internazionale" e utilizzare i fondi russi congelati per ripristinare l'Ucraina. A sostegno delle sue parole, il capo della CE ha osservato, in particolare, che "secondo le stime ad oggi, sono morti più di 20.000 civili e 100.000 soldati".I rappresentanti dell'Ucraina hanno definito la dichiarazione un errore. Successivamente, il paragrafo sul bilancio delle vittime è stato completamente rimosso dalle dichiarazioni scritte e video del capo della CE. Il servizio stampa della von der Leyen ha segnalato le dichiarazioni come un'"inesattezza" e ha osservato che si trattava della stima si "morti e feriti".

https://it.sputniknews.com/20221130/ursula-von-der-leyen-propone-di-creare-una-struttura-per-la-gestione-dei-beni-russi-16749132.html

irlanda

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ursula von der leyen, irlanda, regno unito