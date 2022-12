https://it.sputniknews.com/20221203/gli-usa-ammettono-la-possibilita-di-un-conflitto-tra-cina-e-taiwan-16759236.html

Gli USA ammettono la possibilità di un conflitto tra Cina e Taiwan

Gli Stati Uniti ammettono la possibilità di uno scoppio di ostilità tra Cina e Taiwan e mirano a prevenire un tale sviluppo della situazione

"Per quasi 50 anni, la pace è stata mantenuta nello Stretto di Taiwan e noi vogliamo mantenere quella pace e stabilità. Tuttavia, credo che [l'inizio di] una guerra sia potenzialmente possibile nelle condizioni del controllo totale di Xi Jinping", ha affermato Sherman durante una discussione sulla situazione che circonda la Cina e la regione indo-pacifica.La scorsa settimana, il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe, durante un incontro con il suo omologo statunitense, Lloyd Austin, ha avvertito che il suo esercito è in grado di sconfiggere qualsiasi forza straniera che intenda interferire nella sua politica interna e a Taiwan.Il ministro cinese ha osservato che le questioni relative a Taiwan sono di fondamentale interesse per la Cina e sono la "prima linea rossa" che non dovrebbe essere attraversata da Washington.Le tensioni tra i due Paesi si sono intensificate dopo la visita della presidente della Camera dei rappresentanti USA, Nancy Pelosi, a Taiwan, in un atto considerato provocatorio dalla Cina.

