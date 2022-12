https://it.sputniknews.com/20221203/gli-astronauti-cinesi-hanno-effettuato-la-rotazione-dellequipaggio-della-tiangong-16758829.html

Gli astronauti cinesi hanno effettuato la rotazione dell'equipaggio della Tiangong

Gli equipaggi dei veicoli spaziali con equipaggio Shenzhou-14 e Shenzhou-15 la sera del 2 dicembre, ora di Pechino, hanno tenuto una cerimonia ufficiale di consegna e accettazione dei compiti, oltre a consegnare le "chiavi" della stazione.L'equipaggio dello Shenzhou-14, che comprende il comandante dell'equipaggio Chen Dong, la prima donna cosmonauta cinese Liu Yang, e Cai Xuzhe, che sta effettuando il suo primo volo spaziale, ha completato completamente i propri compiti e, dopo una missione di sei mesi, tornerà sulla Terra il 4 dicembre.L'equipaggio dello Shenzhou-15, che comprende il comandante dell'equipaggio Fei Junlong, rimarrà in orbita fino a maggio del prossimo anno, per lui il volo è stato il secondo della sua carriera: nel 2005 è stato anche il comandante della navicella con equipaggio Shenzhou-6 come Deng Qingming e Zhang Lu, per entrambi questo volo è stato il primo della loro carriera.La Cina ha iniziato la costruzione della stazione orbitale nazionale di Tiangong il 29 aprile 2021, quando il modulo principale di Tianhe è stato lanciato con successo in orbita, l'assemblaggio della configurazione principale della stazione è stato completato il 3 novembre 2022. La configurazione di base della stazione a forma di T di Tiangong è ora costituita dal compartimento principale del Tianhe e da due moduli di laboratorio attraccati ad esso, Wentian e Mengtian, i tre oggetti insieme pesano circa 69 tonnellate.Lo spazio abitativo totale della stazione raggiunge circa 110 metri cubi, può ospitare tre cosmonauti contemporaneamente o sei persone durante un cambio di equipaggio. La risorsa operativa progettata della stazione è di 15 anni, fino al 2038. Inoltre, alla fine del 2023, è previsto il lancio del Modulo astrofisico autonomo Xuntian con un telescopio ottico, che attraccherà periodicamente alla stazione per la manutenzione.

