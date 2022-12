https://it.sputniknews.com/20221203/dagli-usa-fanno-sapere-quando-potrebbero-finire-le-forniture-di-armi-a-kiev-16758946.html

Dagli USA fanno sapere quando potrebbero finire le forniture di armi a Kiev

Secondo l'osservatore, gli eventi degli ultimi mesi hanno dimostrato che in Occidente ci sono troppi “falchi” pronti ad entrare in conflitto con una potenza nucleare senza considerarne le conseguenze.Secondo Buchanan, la pericolosa tendenza si è manifestata durante la crisi dei missili in Polonia. Allo stesso tempo, Buchanan spera che le autorità statunitensi si concentrino sugli interessi del proprio paese e inizino a calcolare attentamente le azioni in relazione all'Ucraina.Sullo sfondo dell'operazione speciale per liberare il Donbass, i paesi occidentali continuano a pompare armi in Ucraina. Mosca ha ripetutamente affermato che la fornitura di armi non fa che prolungare il conflitto e i trasportatori di armi diventano un obiettivo legittimo per l'esercito russo.Come ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitriy Peskov, le azioni occidentali avranno solo un effetto negativo.

