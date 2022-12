https://it.sputniknews.com/20221203/cremlino-a-suo-tempo-putin-si-rechera-in-visita-nel-donbass-16760681.html

Cremlino: a suo tempo Putin si recherà in visita nel Donbass

Il presidente russo Vladimir Putin alla fine si recherà nel Donbass, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 03.12.2022, Sputnik Italia

Non ci sono nuove informazioni sulla mobilitazione di nuovi riservisti, il richiamo è stato completato, ha aggiunto l'addetto stampa del presidente russo. Relativamente al price cap della Ue sul petrolio russo, il Cremlino sta analizzando la situazione, tuttavia ci si è preparati in anticipo per questa decisione, ha detto Dmitry Peskov.

