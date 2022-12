https://it.sputniknews.com/20221203/a-teheran-rivelano-il-numero-delle-vittime-a-seguito-delle-recenti-proteste-nel-paese-16760346.html

A Teheran rivelano il numero delle vittime a seguito delle recenti proteste nel Paese

A seguito degli scontri verificatesi nel Paese dopo la morte della giovane Mahsa Amini durante un fermo della polizia religiosa, in Iran sono rimaste uccide... 03.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-03T17:48+0100

2022-12-03T17:48+0100

2022-12-03T17:48+0100

iran

proteste

Non meno di 200 persone hanno perso la vita nei recenti scontri scoppiati in Iran dopo la morte di Mahsa Amini durante un fermo di polizia. Lo si legge in una nota del Consiglio diSicurezza del ministero dell'Interno iraniano, riportata dall'agenzia Tasmin.Oltre alle vittime le autorità iraniane hanno registrato danni materiali ad edifici pubblici e privati per oltre 200 milioni di dollari.

iran

iran, proteste