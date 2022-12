https://it.sputniknews.com/20221202/turchia-siria-poco-probabile-un-incontro-tra-erdogan-e-asad-nel-breve-termine-16758099.html

Turchia-Siria, poco probabile un incontro tra Erdogan e Asad nel breve termine

2022-12-02T19:44+0100

Lo ha riferito a Ria Novosti il membro del comitato di pace per la provincia siriana di Hama, Umar Rahmon.La possibilità di negoziati tra i leader di Turchia e Siria con la mediazione della Russia c'è, è importante per una pace in Siria e una risoluzione della situazione. La Russia è pronta a renderlo possibile, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitriy Peskov. Lo stesso giorno, il rappresentante speciale del presidente russo per la Siria, Aleksandr Lavrentyev, aveva dichiarato che Mosca è al lavoro per organizzare tale incontro nella Federazione Russa.Secondo il politico, Damasco si rifiuta di tenere l'incontro a causa dell'occupazione da parte delle forze turche del nord della Siria e del sostegno di Ankara a gruppi terroristici.Rahmon però vede nelle parole di Lavrentyev una conferma al fatto che il clima attorno ai negoziati è serio e che questi "sono già in uno stadio avanzato". Il politco ha espresso la speranza affinché la Turchia rispetti le richieste della Siria e "ritiri le truppe dal nord della Repubblica Araba della Siria, sciolga i gruppi terroristici e consegni a Damasco i ricercati".Rahmon ritiene che l'incontro tra i capi di Stato possa avvenire solo "ad un prezzo conveniente", altrimenti Ankara e Damasco continueranno a condurre i negoziati solo con l'uso delle forze armate.Il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i paesi dell'Africa, vice-ministro degli esteri della Federazione Russa, Mikhail Bogdanov, ha riferito a Ria Novosti che Mosca non insiete sul ruolo d'intermediario tra Ankara e Damasco, ma se le parti dovessero chiedere aiuti alla Russia, il Paese sarà pronto ad organizzare l'incontro tra Erdogan e Asad.

