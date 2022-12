https://it.sputniknews.com/20221202/le-forze-militari-nato-in-lituania-passano-alla-modalita-di-prontezza-al-combattimento-16757277.html

Le forze militari NATO in Lituania passano alla modalità di prontezza al combattimento

Le forze militari NATO in Lituania passano alla modalità di prontezza al combattimento

Il contingente delle forze armate statunitensi di stanza in Lituania sta passando dalla modalità di contenimento alla modalità di prontezza al combattimento... 02.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-02T17:16+0100

2022-12-02T17:16+0100

2022-12-02T17:16+0100

lituania

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/10048452_0:70:2519:1486_1920x0_80_0_0_adf8ad5f7bf3531437f863199c95c201.jpg

Il comandante dell'esercito lituano ha ricordato che le unità delle forze armate statunitensi sono dispiegate in Lituania nell'ordine di rotazione; durante i recenti negoziati a Washington è stato concordato che questo ordine di presenza delle forze armate statunitensi rimarrà almeno fino al 2025, prima che non si verifichi la transizione alla distribuzione permanente.Il comandante ha anche sottolineato che gli Stati Uniti hanno recentemente aumentato attivamente la loro presenza militare in tutta Europa, tuttavia, secondo Rupshis, si tratta di una "reazione alla situazione" che tiene conto della "valutazione della minaccia del nemico" e non significa una transizione ad una difesa attiva.Al vertice della NATO a Varsavia nel 2016, l'Alleanza ha deciso di schierare battaglioni multinazionali in Lettonia, Lituania, Estonia e Polonia, su richiesta di questi paesi, a rotazione.

https://it.sputniknews.com/20221202/cina-gli-usa-portano-il-caos-nel-mondo-con-luso-della-forza-coercitiva-16756803.html

lituania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

lituania, nato