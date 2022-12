https://it.sputniknews.com/20221202/laiea-spera-di-trovare-una-soluzione-sulla-centrale-di-zaporozhye-entro-fine-anno-16756685.html

L'AIEA spera di trovare una soluzione sulla centrale di Zaporozhye entro fine anno

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha espresso la speranza che entro la fine dell'anno si possa...

"Esiste una proposta concreta per garantire la sicurezza di Zaporozhye e sono stati compiuti progressi significativi", ha affermato venerdì in un'intervista pubblicata sulla Repubblica. "Ora le due parti hanno concordato alcuni principi fondamentali", ha detto Grossi.Il primo è raggiungere un accordo per non bombardare la centrale nucleare e non sparare dal suo territorio. Il secondo è il riconoscimento che l'AIEA è l'unica possibile via d'uscita dalla situazione attuale.Secondo Grossi, questo è stato il contenuto principale del suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo lo scorso 11 ottobre."So che il presidente Putin sta seguendo il processo e non escludo un nuovo incontro con lui presto", ha detto. La centrale nucleare di Zaporozhye si trova sulla riva sinistra del Dnepr, vicino alla città di Energodar. Questa è la più grande centrale nucleare d'Europa in termini di numero di unità e capacità installata: l'impianto ha sei unità di potenza con una capacità di 1 gigawatt ciascuna. Da marzo è sotto la protezione dell'esercito russo.Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato che questo passo era giustificato per evitare la fuoriuscita di materiali nucleari e radioattivi.

