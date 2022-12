Il Primo Ministro finlandese dice che l'UE non è forte abbastanza senza gli USA

https://it.sputniknews.com/20221202/il-primo-ministro-finlandese-dice-che-lue-non-e-forte-abbastanza-senza-gli-usa-16758526.html

Parlando ad un evento in Australia, Sanna Marin, Primo Ministro della Finlandia, ha detto che per essere forte l'Europa dipende dagli Stati uniti. 02.12.2022, Sputnik Italia

Tra le notizie che le riserve di armamenti di diversi paesi europei stanno finendo, mentre il blocco continua a finanziare il conflitto in Ucraina, Sanna Marin ha chiesto che l'Europa costruisca le sue proprie capacità di difesa.Queste osservazioni sono state fatte prima che al Primo Ministro finlandese fossero fatte domande sopra le responsabilità della Cina nel conflitto tra Russia e Ucraina. La Marin ha risposto che, sebbene la Cina possa svolgere un ruolo, "non bisogna solo sperare in questo".Il Primo Ministro ha insitito sul fatto che l'Ucraina deve ricevere "quello che serve" per vincere il conflitto, aggiungendo che gli USA sono stati fondamentali nel fornire armi e finanziamenti in aiuto a Kiev.Secondo il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, l'Europa sta seguendo gli Stati Uniti nell'appoggio alla russofobia statunitense e nell'usare l'Ucraina come strumento nel conflitto contro la Russia.Lavrov ha spiegato che l'Occidente sta creando linee divisorie che vanno apertamente contro gli obiettivi dell'Organizzazione per la SIcurezza e la Cooperazione in Europa (OCSE), la quale prevede che "tutti devono essere ascoltati" e che "nessun paese deve sentirsi escluso dal processo generale".Alla domanda su quale sia lo scenario più probabile in termini di minacce alla Finlandia da parte della Russia, la Marin ha escluso un possibile conflitto: "Non riscontriamo nessuna azione militare vicino alla frontiera finlandese", ha risposto il Primo Ministro.

