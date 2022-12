https://it.sputniknews.com/20221202/gli-usa-restano-in-contatto-con-la-russia-ci-sono-argomenti-di-cui-bisogna-parlare-16756379.html

Gli Stati Uniti rimangono in contatto con la Russia, ci sono argomenti importanti di cui dobbiamo parlare, ha detto venerdì il segretario di Stato americano... 02.12.2022, Sputnik Italia

"Sì, abbiamo contatti con la Russia. Ci sono argomenti importanti di cui dobbiamo parlare. Ad esempio, continuiamo i contatti con la Russia perché temiamo che utilizzerà armi nucleari, il che sarebbe un disastro", ha detto Blinken in un'intervista al Canale televisivo France2.In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che Mosca non ha mai detto in modo proattivo nulla sull'uso di armi nucleari e che la Russia spingendo la tesi sulla possibilità di utilizzare armi nucleari da parte della Russia viene utilizzata per influenzare negativamente i paesi amici della Federazione Russa.Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, ha anche affermato in una lettera al segretario generale dell'organizzazione António Guterres che la Russia non ha pianificato e non prevede di utilizzare armi nucleari in Ucraina.L'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitriy Peskov ha osservato che in Russia nessuno parla di armi nucleari, tale retorica si sente solo in Europa.

