Cina: gli USA portano il caos nel mondo con l'uso della forza coercitiva

Cina: gli USA portano il caos nel mondo con l'uso della forza coercitiva

Gli Stati Uniti, attraverso il loro uso indiscriminato della forza e della diplomazia coercitiva, stanno creando scompiglio in tutto il mondo, ha detto venerdì...

In precedenza, il segretario di Stato americano Anthony Blinken aveva affermato che in un incontro a Bucarest ha discusso con i colleghi della NATO su come rispondere alle sfide della Cina.Gli Stati Uniti sono preoccupati per le politiche coercitive della Cina, la diffusione d'informazioni false e lo sviluppo militare rapido e non trasparente, ha affermato.Secondo questi, è Washington l'istigatore e il vero maestro della diplomazia coercitiva, "dalle minacce di forza all'isolamento politico, dalle sanzioni economiche al blocco tecnologico, gli Stati Uniti non si fermano davanti a nulla e uno dopo l'altro mostrano esempi classici di coercizione diplomazia."Zhao Lijian ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno innumerevoli casi di diffusione di disinformazione, dalla Guerra Fredda, quando lanciarono l'Operazione Mockingbird, progettando d'influenzare i media e manipolare l'opinione pubblica, al nuovo secolo, quando usarono il detersivo e i Caschi Bianchi per scatenare guerre in Iraq e Siria, e poi hanno inventato la "menzogna del secolo" per denigrare la politica della Cina nella regione autonoma uigura dello Xinjiang.Il diplomatico ha sottolineato che "gli Stati Uniti devono fermare immediatamente gli attacchi diffamatori alla Cina, e mantenere un rapporto sano e stabile tra Cina e Stati Uniti richiede gli sforzi congiunti di entrambe le parti".Il 12 ottobre, gli Stati Uniti hanno pubblicato una strategia di sicurezza nazionale, in cui alla Cina è stato assegnato lo status di "sfida geopolitica più seria" e alla Russia quello di urgente minaccia alla sicurezza.Il documento sostiene che la Russia rappresenta una minaccia diretta a un sistema internazionale libero e aperto, minando irresponsabilmente le leggi fondamentali dell'ordine mondiale di oggi, e la Cina è definita l'unico rivale con l'intenzione di cambiare l'ordine internazionale e aumentare l'economia, la diplomazia e le forze armate opportunità per questo.

