https://it.sputniknews.com/20221202/blinken-gli-usa-non-detteranno-le-condizioni-per-i-negoziati-sullucraina-16756585.html

Blinken: gli USA non detteranno le condizioni per i negoziati sull'Ucraina

Blinken: gli USA non detteranno le condizioni per i negoziati sull'Ucraina

Gli Stati Uniti non determineranno i termini dei negoziati con la Russia sull'Ucraina, ma sosterranno la decisione degli ucraini, ha detto venerdì il... 02.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-02T11:34+0100

2022-12-02T11:34+0100

2022-12-02T11:34+0100

la situazione in ucraina

tony blinken

negoziati

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/15490912_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_61d61eb4d7347526c0c96a893310fc9b.jpg

"Non determineremo le condizioni per l'Ucraina. Sarà una decisione dell'Ucraina e sosterremo questa decisione", ha detto Blinken in un'intervista al canale televisivo France2.Secondo il segretario di Stato, il dialogo tra Russia e Ucraina è sempre possibile, gli Stati Uniti sono aperti in questa direzione.In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron, in visita a Washington, aveva affermato che la Francia e gli Stati Uniti non avrebbero esercitato pressioni sull'Ucraina per costringerla a negoziare con la Russia.

https://it.sputniknews.com/20221202/gli-usa-restano-in-contatto-con-la-russia-ci-sono-argomenti-di-cui-bisogna-parlare-16756379.html

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

tony blinken, negoziati, ucraina