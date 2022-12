L'Ucraina ha chiesto all'Occidente di annullare l'immunità sovrana contro la Banca centrale russa

https://it.sputniknews.com/20221201/lucraina-ha-chiesto-alloccidente-di-annullare-limmunita-sovrana-contro-la-banca-centrale-russa-16753497.html

L'Ucraina chiede all'Occidente di cancellare l'immunità sovrana dalla Banca Centrale russa per ricevere beni congelati. 01.12.2022, Sputnik Italia

Il ministro della Giustizia ucraino Denys Malyuska ha affermato che Kiev chiede ai suoi partner occidentali di revocare l'immunità sovrana contro la Banca centrale russa, cosa che consentirà alla parte ucraina di ricevere i beni congelati della Federazione Russa.Il ministro ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Welt che i danni inflitti al Paese sono "già ingenti" e la parte ucraina prevede che "la cifra necessaria (per il ripristino, n.d.r.) ammonterà a 750 miliardi di euro".L'Ucraina è grata ai suoi partner per le promesse di sostegno alla ripresa, ha detto Malyuska, ma l'Occidente non sarà in grado di farcela "da solo", quindi è nel suo stesso interesse utilizzare le risorse russe per questo scopo.Stando a quanto dichiarato dal ministro, la seconda categoria comprende i beni delle società statali russe, la cui "base giuridica" per la confisca può essere posta allo stesso modo da un accordo internazionale.Per quanto riguarda i beni degli "oligarchi", secondo la parte ucraina, possono essere confiscati solo se è dimostrato che i fondi sono stati ricevuti a seguito di "attività criminali", ha aggiunto Malyuska.Mercoledì il capo della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha affermato che la CE aveva proposto la creazione di una struttura speciale per gestire i fondi congelati della Federazione Russa.Secondo la CE, le perdite dell'Ucraina durante la crisi in corso ammontano a circa 600 miliardi di euro.La dichiarazione indica che l'Occidente ha bloccato circa 300 miliardi di euro della Banca centrale russa e 19 miliardi di fondi privati ​​​​di affari russi. Secondo la Von der Leyen, "dopo la revoca delle sanzioni, questi fondi potranno essere utilizzati per garantire che la Russia risarcisca completamente i danni causati all'Ucraina".I Paesi dell'UE hanno già introdotto 8 pacchetti di sanzioni contro la Russia dalla fine di febbraio a causa della situazione in Ucraina.Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che "la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia mondiale".Secondo lui, obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.

