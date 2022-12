https://it.sputniknews.com/20221201/lavrov-non-e-sicuro-che-limpegno-per-la-sicurezza-in-europa-possa-essere-ripristinato-a-breve-16753239.html

Lavrov non è sicuro che l'impegno per la sicurezza in Europa possa essere ripristinato a breve

Lavrov non è sicuro che l'impegno per la sicurezza in Europa possa essere ripristinato a breve

L'impegno sulla sicurezza europea non può essere ripristinato nel prossimo futuro, ma la Russia è pronta ad ascoltare le proposte dell'Occidente. Lo ha... 01.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-01T10:58+0100

2022-12-01T10:58+0100

2022-12-01T10:58+0100

ue

russia

sergey lavrov

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/840/27/8402766_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f47bf48c1e7caf4bc383af0d8a989784.jpg

Quando e se l'Occidente si renderà conto che il vicinato è migliore su una base reciprocamente concordata, ascolteremo ciò che l'Occidente avrà da offrire.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, russia, sergey lavrov, politica