Lavrov: nell'area dell'OSCE si è accumulato un enorme numero di problemi

"Oggi si apre a Lodz l'evento che di solito viene chiamato riunione del Consiglio dei ministri degli Affari esteri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Oggi è una buona occasione per esaminare il ruolo che questa organizzazione ha svolto fin dalla sua nascita", ha dichiarato stamane Sergey Lavrov in occasione di una conferenza stampa sui temi della sicurezza europea.