Lavrov: la NATO è tornata a priorità da Guerra Fredda, vuole lasciare i russi fuori dall’Europa

01.12.2022

Il ministro ha detto che Mosca ricorda come è stata creata la NATO, quando il primo segretario generale dell'alleanza, Lord Hastings Lionel Ismay, "elaborò una formula per tenere i russi fuori dall'Europa, gli americani in Europa e i tedeschi sotto controllo".

