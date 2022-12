https://it.sputniknews.com/20221201/il-ministero-degli-esteri-russo-afferma-che-la-conferenza-di-monaco-ha-perso-obiettivita-16752604.html

Il Ministero degli Esteri russo afferma che la conferenza di Monaco ha perso obiettività

Il Ministero degli Esteri russo afferma che la conferenza di Monaco ha perso obiettività

La delegazione russa non parteciperà alla prossima Conferenza di Monaco 2023, anche se era stata invitata, poiché la Russia ha perso interesse in un forum che... 01.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-01T07:59+0100

2022-12-01T07:59+0100

2022-12-01T08:39+0100

russia

mondo

conferenza di monaco

monaco

il ministero degli esteri della russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/15831952_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_09773199813072321d1d30a2f880b97d.jpg

Il ministero ha sottolineato di aver "richiamato l'attenzione su un tweet" del presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Christoph Heusgen, in cui affermava che i funzionari russi non sarebbero stati invitati alla riunione dell'IBC del 2023 e sottolineava l'intenzione di "discutere del futuro della Russia" con "i leader dell'opposizione e dell'esilio russo". Il ministero ritiene che "il rifiuto del dialogo, la riluttanza o la paura di ascoltare il punto di vista di Mosca e di discutere le possibili soluzioni alla più grave crisi del continente europeo dalla Seconda Guerra Mondiale sono qualità poco caratteristiche per un diplomatico, quale era una volta il signor Heusgen". Il Ministero degli Esteri ritiene che "con tali dichiarazioni e azioni, l'attuale presidente della Conferenza di Monaco sta ulteriormente screditando questo forum di discussione, un tempo rispettato". Il Ministero degli Esteri russo ha sottolineato che "per queste e altre ragioni, avevamo deciso in precedenza di non partecipare alla Conferenza di Monaco". "Considerando ciò che è stato fatto di questa piattaforma di discussione internazionale, Heusgen non avrebbe dovuto aspettarsi la partecipazione di rappresentanti ufficiali russi, anche se fossero stati invitati", ha osservato il Ministero degli Esteri. "La politica conflittuale dei Paesi occidentali nei confronti della Russia, i tentativi di escluderla dal dialogo e, in generale, di costruire un'architettura di sicurezza in Europa senza la Russia, non fanno che creare nuove linee di tensione, approfondendo la spaccatura che si protrae nel continente comune. Questo non è chiaramente nell'interesse fondamentale degli europei", ha concluso il ministero.

russia

monaco

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mondo, conferenza di monaco, monaco, il ministero degli esteri della russia