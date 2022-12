https://it.sputniknews.com/20221201/il-cremlino-ha-definito-illegittimo-il-tribunale-occidentale-sullucraina-16753932.html

Il Cremlino ha definito illegittimo il "tribunale" occidentale sull'Ucraina

Il Cremlino ha definito illegittimo il "tribunale" occidentale sull'Ucraina

Il portavoce del Cremlino Dimtry Peskov: la Russia condanna i tentativi occidentali di istituire un tribunale per l'Ucraina. 01.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-01T12:54+0100

2022-12-01T12:54+0100

2022-12-01T12:54+0100

russia

cremlino

dmitry peskov

mosca

geopolitica

dichiarazioni

mondo

ue

francia

parigi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/396/35/3963513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_98b2d461ec39b1337bc339e3fa658c00.jpg

"Il Cremlino condannerà qualsiasi tentativo da parte dei paesi occidentali di istituire un "tribunale" sull'Ucraina", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.Peskov ha aggiunto che gli investigatori russi stanno conducendo il loro "lavoro molto intenso e scrupoloso per registrare tutti i crimini del regime di Kiev" dal 2014.Il ministero degli Esteri francese ha precedentemente annunciato l'inizio di un lavoro congiunto all'interno dell'UE e con la partecipazione di Kiev sulla creazione di un tribunale speciale per indagare sulle azioni della Russia in Ucraina.Durante il briefing, un rappresentante del dipartimento ha affermato che Parigi sosterrà anche le indagini delle autorità giudiziarie ucraine e della Corte penale internazionale (ICC) dell'Aja per assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini.Allo stesso tempo, il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna ha dichiarato a ottobre di "non sostenere l'idea di tenere un processo speciale".

russia

mosca

francia

parigi

olanda

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, cremlino, dmitry peskov, mosca, geopolitica, dichiarazioni, mondo, ue, francia, parigi, olanda