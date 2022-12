https://it.sputniknews.com/20221201/dividera-loccidente-macron-critica-la-legge-protezionistica-di-biden-contro-linflazione-16752818.html

“Dividerà l'Occidente”: Macron critica la legge protezionistica di Biden contro l'inflazione

“Dividerà l'Occidente”: Macron critica la legge protezionistica di Biden contro l'inflazione

Il presidente francese è arrivato a Washington all'inizio della settimana, mentre Parigi e altre capitali europee sono preoccupate per le politiche... 01.12.2022, Sputnik Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito "scelte che divideranno l'Occidente" le politiche statunitensi che sovvenzionano le aziende americane nell'ambito dell'Inflation Reduction Act (IRA), alludendo alle tensioni commerciali tra Washington e Bruxelles. Secondo diverse agenzie di stampa, il presidente ha affermato che la decisione degli Stati Uniti è "super-aggressiva per i nostri imprenditori". In precedenza, Macron aveva affrontato la questione in modo piuttosto diretto: "Non voglio diventare un mercato per vendere i prodotti americani perché ho esattamente gli stessi prodotti che avete voi", aveva detto in precedenza. "E la conseguenza dell'IRA è che forse risolverete il vostro problema, ma aumenterete il mio. Mi dispiace essere così diretto". L'IRA, criticata dal presidente francese, prevede ingenti pagamenti ai produttori perché producano i loro beni in Nord America e sostiene le industrie ecologiche - ad esempio, prevede di investire miliardi in nuovi incentivi per i veicoli elettrici statunitensi. L'UE teme che la legge costringa i produttori europei a delocalizzare negli Stati Uniti, per cui il blocco vuole esenzioni, come quelle già concesse a Canada e Messico.

