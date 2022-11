https://it.sputniknews.com/20221130/mosca-bruxelles-cerca-freneticamente-di-rubare-i-beni-russi-congelati-16748619.html

Mosca: Bruxelles cerca freneticamente di rubare i beni russi congelati

Bruxelles sta cercando freneticamente di rubare beni russi "con le buone o con le cattive", ha dichiarato mercoledì a Sputnik il viceministro degli Esteri... 30.11.2022, Sputnik Italia

"Tutta questa febbrile attività della Commissione europea è finalizzata a trovare modi con le buone o con le cattive per 'legittimare' le sanzioni illegali adottate contro il nostro Paese e il furto di beni appartenenti a persone fisiche e giuridiche russe", ha affermato Alexander Grushko.All'inizio della giornata, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha proposto di creare una struttura speciale per gestire i beni congelati della Banca centrale russa e i beni privati ​​per sostenere l'Ucraina.I paesi occidentali hanno congelato le riserve di valuta estera della Russia e bloccato i pagamenti internazionali delle banche russe in risposta all'operazione militare speciale in Ucraina, lanciata da Mosca a febbraio.In totale, gli Stati membri dell'UE hanno congelato 17,4 miliardi di euro di beni russi, con fondi distribuiti in modo non uniforme in tutta l'Unione, suggeriscono i rapporti.Il mese scorso, alle autorità europee è stato chiesto di preparare proposte sull'utilizzo dei beni congelati della Russia per finanziare la restaurazione dell'Ucraina.Mosca ha ripetutamente affermato che i tentativi dell'UE di confiscare i beni russi congelati sono un'espropriazione di proprietà.Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto a Sputnik che la Russia farà tutto il possibile per riavere i beni sequestrati, dato che sono stati espropriati illegalmente.

