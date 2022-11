https://it.sputniknews.com/20221130/mosca-adottera-misure-di-ritorsione-in-caso-di-confisca-di-beni-russi-nellue---min-esteri-16751082.html

Mosca adotterà misure di ritorsione in caso di confisca di beni russi nell'UE - min. Esteri

Mosca adotterà misure di ritorsione in caso di confisca di beni russi nell'UE - min. Esteri

Mosca adotterà misure "adeguate" in risposta alla confisca dei beni russi nell'Unione europea, ha detto mercoledì la portavoce del ministero degli Esteri russo... 30.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-30T15:22+0100

2022-11-30T15:22+0100

2022-11-30T15:22+0100

mosca

sanzioni

risposta

economia

geopolitica

finanza

russia

ue

maria zacharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/15404335_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_437830725169fba6e536fb584b8e8e57.jpg

"Ancora una volta avvertiamo che se si tratta di una vera e propria confisca della proprietà di cittadini russi, imprese, riserve statali del nostro Paese, allora seguiranno inevitabilmente misure adeguate da parte russa", ha dichiarato questo mercoledì in un briefing la Zakharova.Di questi giorni la notizia che il Consiglio dell'UE ha approvato la decisione di includere l'elusione delle sanzioni nell'elenco dei reati del blocco.Sempre recentemente la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha ammesso che l’obiettivo di Bruxelles non è il congelamento dei beni russi ma la confisca di essi:"Il nostro obiettivo non è solo il congelamento, ma anche la confisca dei beni. Ci stiamo lavorando, abbiamo creato un gruppo di lavoro. Stanno lavorando anche esperti internazionali. In particolare, stanno definendo quale quadro giuridico è necessario per confiscare i beni già congelati (...) C'è un tale desiderio, ma non è facile dal punto di vista legale, c'è molto lavoro da fare", ha detto la von der Leyen.

mosca

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

mosca, sanzioni, risposta, economia, geopolitica, finanza, russia, ue, maria zacharova