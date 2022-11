https://it.sputniknews.com/20221130/ministro-esteri-ungherese-invita-la-nato-a-non-chiudere-i-canali-di-comunicazione-con-la-russia-16747744.html

Ministro Esteri ungherese invita la NATO a non chiudere i canali di comunicazione con la Russia

Ministro Esteri ungherese invita la NATO a non chiudere i canali di comunicazione con la Russia

Il ministro degli Esteri ungherese Szijjártó invita i paesi della NATO a mantenere i canali di comunicazione con la Russia. 30.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-30T07:51+0100

2022-11-30T07:51+0100

2022-11-30T07:51+0100

ungheria

nato

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/832/35/8323548_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_9b2a51c54a8b2e01548e692e64349c99.jpg

L'Alleanza dovrebbe mantenere i canali di comunicazione con la Russia, ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó alla riunione dei ministri degli Esteri della NATO a Bucarest.In precedenza, Szijjártó aveva espresso il proprio rammarico per essere stato l'unico rappresentante dell'UE a tenere un incontro con il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo lui, l'UE dovrebbe sfruttare ogni opportunità di dialogo con la Russia. Il capo della diplomazia ha anche ricordato ai politici e ai giornalisti ungheresi dell'opposizione che lo hanno criticato per l'incontro con Lavrov, che le loro case, a differenza di altri paesi europei, saranno calde in inverno. Dall'inizio dell'operazione speciale in Ucraina, l'Occidente ha aumentato la pressione delle sanzioni su Mosca, provocando un aumento dei prezzi di elettricità, carburante e cibo in Europa e negli Stati Uniti. Il Presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e che le restrizioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Secondo questi, l'obiettivo principale degli Stati Uniti e dei loro alleati è quello di peggiorare la vita di milioni di persone.

ungheria

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ungheria, nato, russia