Ministro degli Esteri russo Lavrov: "Ogni scontro militare tra potenze nucleari deve essere evitato"

Ministro degli Esteri russo Lavrov: "Ogni scontro militare tra potenze nucleari deve essere evitato"

Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov: "Le potenze nucleari devono evitare qualsiasi scontro militare tra di loro, anche con l'uso di armi convenzionali". 30.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-30T16:15+0100

2022-11-30T16:15+0100

2022-11-30T16:15+0100

"Le potenze nucleari devono evitare qualsiasi scontro militare tra di loro, anche con l'uso di armi convenzionali".Lo ha dichiarato questo mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un incontro con i partecipanti al programma scientifico ed educativo "Dialogo per il futuro".Lavrov ha ricordato che su iniziativa di Mosca, all'inizio di quest'anno, i leader dei Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno confermato che "non possono esserci vincitori in una guerra nucleare e che essa non dovrà mai essere scatenata".Il testo del discorso è stato pubblicato sul sito del ministero.

