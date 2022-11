L'Italia ha proposto di privare la Russia della presidenza della commissione UNESCO

"Se in qualche modo fosse possibile privare la Russia della sede, ma è molto difficile, sarebbe comunque impossibile privare la Russia della presidenza secondo le regole procedurali", ha continuato Ordzhonikidze. Essendo stati eletti dal Comitato del Patrimonio Mondiale, bisognerebbe convocare una sessione straordinaria del Comitato stesso per ottenere un voto a maggioranza per annullare la presidenza russa, e in linea di principio non hanno ottenuto la maggioranza nel Comitato e nel Bureau. Questi temi non sono passati in nessun modo".