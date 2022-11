https://it.sputniknews.com/20221130/lapproccio-di-washington-potrebbe-distruggere-lo-stato-ucraino-ex-consigliere-pentagono-16747970.html

L'approccio di Washington potrebbe distruggere lo Stato ucraino: ex consigliere Pentagono

L'approccio di Washington potrebbe distruggere lo Stato ucraino: ex consigliere Pentagono

Il Col. Douglas Macgregor, ex consigliere senior dell'allora Segretario alla Difesa americano Christopher Miller, ha dichiarato martedì che l'approccio degli... 30.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-30T09:59+0100

2022-11-30T09:59+0100

2022-11-30T09:59+0100

usa

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/10017833_0:92:1271:807_1920x0_80_0_0_98ba1e2b0b5c68b700fb84ea545d91a0.jpg

"La politica estera degli Stati Uniti del ‘non fare prigionieri’, condotta dal presidente Joe Biden, significa che l'esito della prossima fase della guerra in Ucraina non solo distruggerà lo Stato ucraino, ma demolirà anche le ultime vestigia dell'ordine liberale del dopoguerra e produrrà un drammatico spostamento del potere e dell'influenza in Europa, soprattutto a Berlino, [dove l’influenza passerà] da Washington a Mosca e, in misura limitata, a Pechino", ha scritto Macgregor per la rivista The American Conservative. Macgregor ritiene inoltre che le azioni degli Stati Uniti porteranno a un aumento della potenza militare russa dopo la fine del conflitto in Ucraina - il risultato opposto a quello atteso da Washington. I leader militari statunitensi "hanno visto la Russia attraverso una lente ristretta che ha ingigantito i punti di forza degli Stati Uniti e dell'Ucraina, ma ha ignorato i vantaggi strategici della Russia: la profondità geografica, le risorse naturali quasi illimitate, l'elevata coesione sociale e la capacità militare-industriale di aumentare rapidamente la propria potenza militare", ha scritto il colonnello.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina