Il Consiglio dell'UE dà il via libera ai viaggi senza visto per i titolari di passaporti kosovari

2022-11-30T16:53+0100

"Oggi abbiamo compiuto un passo importante verso l'esenzione dal visto per il Kosovo e ora speriamo di raggiungere rapidamente un accordo con il Parlamento europeo per trasformare questa promessa in realtà", ha dichiarato il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky.Questi regolamenti, se adottati, consentiranno ai titolari di passaporto del Kosovo di viaggiare nell'UE senza visto per un totale di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Tuttavia, la liberalizzazione dei visti per il Kosovo non entrerà in vigore fino al lancio del sistema europeo d'informazione e autorizzazione ai viaggi, previsto per maggio 2023.Il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia nel 2008 e da allora ha ottenuto il riconoscimento come nazione sovrana da circa 100 stati membri delle Nazioni Unite. Dei 27 Stati membri dell'UE, cinque non hanno riconosciuto la sovranità del Kosovo, schierandosi sulla questione con Belgrado.

