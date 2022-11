https://it.sputniknews.com/20221129/ministro-degli-esteri-sloveno-ladesione-dellucraina-alla-nato-non-e-in-discussione-ora-16746086.html

Ministro degli Esteri sloveno: l'adesione dell'Ucraina alla NATO non è in discussione ora

"L'Ucraina è in uno stato di conflitto, quindi è meglio discutere la sua adesione alla NATO in un altro momento più appropriato", ha affermato il ministro degli Esteri sloveno, Tanja Fayon.Il ministro degli Esteri sloveno partecipa questo martedì al vertice dei ministri degli Esteri della NATO a Bucarest.I giornalisti le hanno chiesto prima dell'incontro se Lubiana sostenga ufficialmente l'ingresso di Kiev nell'Alleanza del Nord Atlantico.In precedenza, citando fonti, Bloomberg aveva riferito che i ministri degli esteri dei Paesi della NATO alla riunione di Bucarest diranno che "non è ancora giunto il momento per l'Ucraina di aderire all'Alleanza".Secondo lei, "l'Ucraina è in uno stato di conflitto, ora la discussione sulla sua adesione non è sul tavolo, siamo pronti a discuterne quando sarà il momento".I Paesi della NATO al vertice di Bucarest nel 2008 hanno confermato che la Georgia e l'Ucraina hanno il diritto di aderire all'Alleanza, rinviando però la questione a tempo indeterminato.A giugno, i leader della NATO in un altro vertice dell'Alleanza, a Bruxelles, hanno rimarcato il diritto di entrambi i Paesi ad aderire all'alleanza, affermando la necessità di continuare le riforme, ma non hanno nominato i termini per l'eventuale ingresso di questi Paesi nell'organizzazione.

