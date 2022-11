https://it.sputniknews.com/20221129/lambasciatore-russo-in-vaticano-ha-protestato-per-le-dichiarazioni-del-papa-16744385.html

L'ambasciatore russo in Vaticano ha protestato per le dichiarazioni del Papa

L'ambasciatore russo in Vaticano Alexander Avdeev ha protestato contro le osservazioni del Papa pubblicate dalla rivista americana dei gesuiti Americamagazine... 29.11.2022, Sputnik Italia

L'ambasciatore russo in Vaticano, Alexander Avdeev, ha dichiarato di aver visitato la direzione del servizio diplomatico vaticano lunedì sera e di aver espresso una forte protesta per le osservazioni di Papa Francesco apparse sulla stampa statunitense in merito a presunte "atrocità" commesse dai militari russi coinvolti nell'operazione militare speciale in Ucraina. In precedenza, in un'intervista alla rivista dei gesuiti America, Papa Francesco aveva affermato che la maggiore brutalità nelle operazioni speciali in Ucraina sarebbe stata mostrata da soldati cresciuti al di fuori della tradizione russa, citando come esempi i Buriati e i Ceceni.Il Vaticano apprezza le buone relazioni con la Russia e spera di continuare a svilupparle. Una fonte diplomatica della Santa Sede lo ha dichiarato ai media russi, commentando l'intervista a Papa Francesco.

