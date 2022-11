https://it.sputniknews.com/20221129/la-turchia-puo-lanciare-operazione-di-terra-in-siria-in-qualsiasi-momento---portavoce-presidenziale-16744843.html

La Turchia può lanciare operazione di terra in Siria in qualsiasi momento - portavoce presidenziale

La Turchia può lanciare operazione di terra in Siria in qualsiasi momento - portavoce presidenziale

In precedenza, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha elogiato l'operazione aerea contro le forze curde nella regione come un successo, avvertendo che era "solo... 29.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-29T12:43+0100

2022-11-29T12:43+0100

2022-11-29T12:44+0100

turchia

esercito

operazione speciale

mondo

siria

sicurezza

geopolitica

ankara

portavoce

presidente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/210/34/2103440_0:101:3370:1997_1920x0_80_0_0_ea2d4b439080bb3931ff247c633e9fb9.jpg

Il portavoce presidenziale turco Ibrahim Kalin ha dichiarato in un'intervista alla stampa nazionale che Ankara potrebbe avviare un'operazione di terra nel nord della Siria e in Iraq quando ne vedrà la necessità.Lo stesso ha aggiunto che Ankara ha coordinato le sue azioni con Mosca durante l'operazione aerea nella regione.Il portavoce ha anche sottolineato che il Paese continua a mantenere il dialogo con Damasco.La Turchia ha preso di mira i gruppi militanti curdi in Siria e Iraq con attacchi aerei dal 20 novembre, a seguito di un fatale attentato dinamitardo a Istanbul.Ankara si è impegnata a continuare le sue operazioni contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e le Unità di difesa popolare (YPG) in Siria, che sono considerate organizzazioni terroristiche dalle autorità turche.

turchia

siria

ankara

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, esercito, operazione speciale, mondo, siria, sicurezza, geopolitica, ankara, portavoce, presidente