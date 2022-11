https://it.sputniknews.com/20221129/la-russia-non-vede-segnali-dagli-usa-per-la-buona-ripresa-dei-colloqui-sulla-stabilita-strategica-16746872.html

La Russia non vede segnali dagli Usa per la buona ripresa dei colloqui sulla stabilità strategica

Il vice-Ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha dichiarato questo martedì che "non ci sono segnali che gli Stati Uniti siano pronti a riprendere i... 29.11.2022, Sputnik Italia

"Questo problema dipende interamente dalla scelta che farà Washington. Non abbiamo visto, né prima né dopo la decisione di rinviare la sessione della commissione consultiva bilaterale (sul New START), segnali, segnali che la parte americana mostri interesse a riprendere un tale dialogo", ha detto Ryabkov.Lunedì, il ministero degli Esteri russo ha dichiarato a Sputnik che la riunione della commissione consultiva bilaterale russo-statunitense sul Trattato di riduzione delle armi strategiche (New START) al Cairo, prevista dal 29 novembre al 6 dicembre, non avrà luogo e sarà rinviata a una data successiva.È improbabile che le consultazioni si svolgano prima della fine dell'anno, ha aggiunto il diplomatico russo."E ora è prematuro dire come e quando faremo queste nuove proposte e su quale periodo di tempo ci concentreremo alla fine", ha detto, osservando che ci sarà una pausa prima del prossimo incontro.Il diplomatico ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno voluto discutere solo la questione della ripresa delle ispezioni durante l'incontro, mentre altre questioni erano una priorità per Mosca.Il vice-ministro degli Esteri ha anche affermato che Mosca non vede alcuna volontà degli Stati Uniti di andare avanti nella risoluzione dei problemi sul tema del modo in cui Washington conta per il limite aggregato previsto dall'accordo.Inoltre, Russia e Stati Uniti non sono riusciti a concordare un programma di consultazioni, ha sottolineato il vice-ministro.Firmato nel 2010, il New START è un accordo di riduzione delle armi nucleari tra Russia e Stati Uniti che mira a dimezzare il numero di lanciamissili nucleari strategici.L'accordo doveva scadere l'anno scorso, ma Mosca e Washington hanno concordato per un prolungamento dello stesso per altri 5 anni, senza alcuna rinegoziazione dei termini.

