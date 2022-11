https://it.sputniknews.com/20221129/la-polonia-non-dara-allucraina-i-sistemi-di-difesa-missilistica-patriot-dice-il-premier-16746514.html

La Polonia non darà all'Ucraina i sistemi di difesa missilistica Patriot, dice il premier

La Polonia non darà all'Ucraina i sistemi di difesa missilistica Patriot, dice il premier

In precedenza, il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht aveva dichiarato di aver concordato con il suo omologo polacco il pattugliamento dello... 29.11.2022, Sputnik Italia

La Polonia non ha intenzione di dare all'Ucraina i suoi sistemi missilistici anti-aerei Patriot, ha dichiarato il Primo Ministro Mateusz Morawiecki.In seguito Morawiecki, il presidente del partito polacco Diritto e Giustizia (PiS) Jaroslaw Kaczynski, e il vice primo ministro e ministro della Difesa nazionale Mariusz Blaszczak, avevano avuto l'idea di dispiegare i sistemi missilistici antiaerei Patriot tedeschi direttamente in Ucraina e non in Polonia.

