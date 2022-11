https://it.sputniknews.com/20221129/cnpc-ha-esortato-ad-aumentare-le-forniture-di-gas-dalla-russia-alla-cina-16745323.html

CNPC ha esortato ad aumentare le forniture di gas dalla Russia alla Cina

CNPC ha esortato ad aumentare le forniture di gas dalla Russia alla Cina

China National Petroleum Corporation: le forniture di gas dalla Russia alla Cina attraverso la rotta orientale devono essere costantemente aumentate.

2022-11-29

2022-11-29T15:16+0100

2022-11-29T15:16+0100

Le consegne di gas russo alla Cina attraverso la rotta orientale dovranno essere costantemente aumentate, ha affermato il vicepresidente della CNPC, Huang Yongzhang, al Russian-Chinese Energy Business Forum.Gazprom sta attualmente fornendo gas alla Cina attraverso la rotta orientale, tramite il gasdotto Power of Siberia.Le consegne per suo tramite sono iniziate a fine 2019 e nel 2020 sono state pari a 4,1 miliardi di metri cubi. Nel 2021 sono salite a 10,4 miliardi e nel 2025 è previsto il raggiungimento della capacità annua di progetto di 38 miliardi di metri cubi.Lo stesso ha esortato anche a rafforzare la direzione scientifica e tecnica al fine di migliorare la qualità del lavoro congiunto Russia e Cina nel settore del petrolio e del gas, nonché sviluppare la cooperazione nel campo dell'energia verde e a basse emissioni di carbonio.Zhang Jianhua, presidente del consiglio di amministrazione di CNPC, da parte sua, ha osservato che è necessario accelerare la costruzione di un gasdotto in Estremo Oriente e l'attuazione del progetto Arctic GNL 2.All'inizio di febbraio 2022, Gazprom ha firmato un secondo contratto a lungo termine con CNPC per l'esportazione attraverso la rotta dell'Estremo Oriente.Il volume totale delle forniture, secondo la stessa, crescerà fino a 48 miliardi di metri cubi all'anno.Tenendo conto del gasdotto Power of Siberia 2 e della sua continuazione attraverso la Mongolia - il gasdotto Soyuz Vostok - le esportazioni di gas russo verso la Cina potranno aumentare di altri 50 miliardi di metri cubi all'anno.

