A Bucarest i ministri degli Esteri della NATO discuteranno oggi di Ucraina e relazioni con la Cina

I ministri degli Esteri della NATO si riuniranno a Bucarest il 29-30 novembre per discutere del potenziamento dell'assistenza all'Ucraina e delle "sfide" con... 29.11.2022, Sputnik Italia

La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio in risposta alle richieste di protezione da parte delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'operazione, che ha come obiettivo le infrastrutture militari ucraine, mira a "smilitarizzare e denazificare" l'Ucraina e a liberare completamente il Donbas. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'operazione mira a "proteggere le persone sottoposte a genocidio dal regime di Kiev da otto anni". Le nazioni occidentali hanno imposto numerose sanzioni alla Russia e hanno fornito armi all'Ucraina. Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia.

