Putin parla della crisi del commercio internazionale

2022-11-28

ll commercio internazionale è in crisi, la Russia sta riorientando la sua economia verso nuovi mercati, ha detto Vladimir Putin rivolgendosi ai partecipanti al XVIII Forum di cooperazione interregionale tra Russia e Kazakistan.Il leader russo ha sottolineato che i due Paesi hanno ampie prospettive di lavoro congiunto in vari settori, compresi quelli ad alta tecnologia.Ha anche ricordato che la Russia è stata e rimane uno dei maggiori investitori nell'economia del Kazakistan: l'investimento totale è stimato in quasi 17 miliardi di dollari. Più di 30 importanti progetti di investimento vengono realizzati in tutti i settori chiave dell'economia, senza eccezioni, ha sottolineato Putin.Il Presidente ha inoltre sottolineato che il suo collega del Kazakistan, Qasym-Jomart Tokayev, ha effettuato la sua prima visita in Russia dopo la rielezione, definendo questo viaggio speciale: secondo lui sottolinea la natura delle relazioni tra i due Paesi.Tokayev dal canto suo ha definito la sua visita simbolica, richiamando l'attenzione sul suo significato politico.Quest'anno il forum si terrà a Orenburg ed è dedicato alla rimozione delle restrizioni infrastrutturali nel commercio internazionale.Alle discussioni partecipano rappresentanti delle autorità, del mondo degli affari e degli esperti. I Presidenti dei due Paesi si sono rivolti ai partecipanti al forum tramite collegamento video.

