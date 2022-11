https://it.sputniknews.com/20221128/mosca-chiede-ad-oslo-la-fine-delle-persecuzioni-nei-confronti-dei-cittadini-russi-16742126.html

Mosca chiede ad Oslo la fine delle persecuzioni nei confronti dei cittadini russi

Ministero degli Affari Esteri russo: Mosca chiede alle autorità norvegesi di smettere di perseguitare i cittadini russi per motivi etnici. 28.11.2022, Sputnik Italia

"Mosca chiede alle autorità norvegesi di smettere di perseguitare i cittadini russi per motivi etnici".Lo afferma in un messaggio diffuso questo lunedì il ministero degli Esteri russo:L'annuncio in relazione alla convocazione dell'ambasciatore del Regno a Mosca, Robert Kvile, a causa dell'arresto di cittadini russi in Norvegia.

