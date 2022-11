L'accordo sul grano mostra che la diplomazia è possibile in Ucraina - Erdogan

"In questi giorni difficili, in cui i valori umanitari sono messi alla prova, la Turchia ha condiviso le proprie risorse con chi ne aveva bisogno. Abbiamo lavorato intensamente fin dal primo giorno per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Abbiamo dimostrato che una soluzione diplomatica è possibile attraverso un corridoio del grano attraverso il Mar Nero e un accordo di scambio di prigionieri. La crisi, iniziata con l'epidemia e proseguita con l'aumento dei prezzi dell'energia, continua, assumendo una nuova dimensione", ha detto Erdoğan parlando a Istanbul.