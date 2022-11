https://it.sputniknews.com/20221128/la-russia-non-ha-ricevuto-risposta-da-usa-e-ucraina-in-merito-ai-bio-laboratori-vicino-ai-confini-16743012.html

La Russia non ha ricevuto risposta da Usa e Ucraina in merito ai bio-laboratori vicino ai confini

26 novembre

"La Russia non ha ricevuto una risposta esauriente dagli Stati Uniti e dall'Ucraina in merito alle attività biologiche e militari statunitensi sul territorio ucraino ai sensi della Convenzione sulle armi biologiche (BWC)", ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso il quartier generale delle Nazioni Unite a Ginevra, Gennady Gatilov.Il diplomatico ha aggiunto che la denuncia della Russia è stata ignorata e la sua proposta di un'indagine internazionale sotto gli auspici del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo VI della BWC è stata bloccata dagli Stati Uniti.In precedenza, il tenente generale Igor Kirillov, capo delle truppe di difesa contro le radiazioni, chimiche e biologiche delle forze armate russe, ha affermato che sul territorio dell'Ucraina si era formata una rete di oltre 30 laboratori biologici che operavano nell'interesse del Pentagono.Secondo lui, quanto necessario per la continuazione del programma biologico-militare statunitense è stato rimosso dall'Ucraina dopo l'inizio dell'operazione militare speciale russa.All'inizio di questo mese, Kirillov ha ricordato che il consigliere per la sicurezza nazionale dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, John Bolton, aveva partecipato alla formulazione della spinta degli Stati Uniti per il dominio globale nella ricerca sulle armi biologiche.Ha affermato che Bolton ha guidato la delegazione statunitense alla quinta conferenza di revisione della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche nel novembre-dicembre 2001.Successivamente, gli Stati Uniti hanno bloccato il funzionamento del meccanismo di verifica dell'organismo delle Nazioni Unite, nonché le misure proposte per controllare i siti di stoccaggio delle armi biologiche, citando minacce che tali misure di verifica porrebbero agli "interessi nazionali" degli Stati Uniti. Bolton ha anche definito il protocollo di verifica del BWC "morto" e ha promesso che "non verrà resuscitato".Igor Kirillov ha accompagnato la sua presentazione con una nuova serie di documenti, compresi quelli relativi agli sforzi degli Stati Uniti per sviluppare il potenziale biologico-militare del Paese.

