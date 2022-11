https://it.sputniknews.com/20221128/il-prezzo-massimo-del-gas-nellue-dovrebbe-essere-fluttuante-affermano-le-autorita-polacche-16740906.html

Il prezzo massimo del gas nell'UE dovrebbe essere fluttuante, affermano le autorità polacche

Il ministro del clima polacco Moskva: il prezzo massimo del gas nell'UE dovrebbe essere fluttuante. 28.11.2022

2022-11-28T13:02+0100

"La Polonia ritiene che il prezzo massimo del gas nell'Unione europea dovrebbe essere fluttuante", ha dichiarato ai giornalisti il ​​ministro polacco del clima e dell'ambiente, Anna Moskva.Il 22 novembre la Commissione Europea ha proposto la creazione di un meccanismo temporaneo di adeguamento del mercato del gas nell'Unione Europea come ulteriore misura per combattere la crisi energetica.La CE spera che il meccanismo contribuirà a ridurre la volatilità nel mercato del gas e a proteggere i residenti e le imprese dell'UE da forti aumenti dei prezzi del gas.Il meccanismo scatterà se si verificheranno contemporaneamente due condizioni: il prezzo di regolamento di un contratto future mensile sull'indice TTF superiore ai 275 euro per MWh per 2 settimane (poco più di 2,8mila dollari per mille metri cubi di gas a parità euro-dollaro), e lo spread tra il prezzo TTF e il prezzo globale del GNL di almeno 58 euro per 10 giorni di negoziazione consecutivi.Quando il meccanismo sarà operativo, non verranno effettuate transazioni a un prezzo superiore a 275 euro."Affinché il meccanismo abbia successo, non dovrebbe esserci un prezzo fisso. È importante che non si tratti di un prezzo speculativo", ha aggiunto.Anche prima dell'annuncio del livello del limite di prezzo, nel mercato c'erano timori che l'avvio del meccanismo avrebbe rappresentato una minaccia per la stabilità finanziaria dell'Unione europea.L'Association of European Energy Exchanges Europex ha osservato che se il prezzo reale del gas supera il prezzo dei futures TTF con limite artificiale un mese prima, i partecipanti al mercato trasferiranno immediatamente le negoziazioni allo spazio bilaterale fuori borsa.Una tale mossa non solo porterebbe a una significativa riduzione della trasparenza delle transazioni, ma creerebbe anche seri rischi per la stabilità finanziaria, spiegano dall'associazione.Alla riunione del Consiglio dei ministri dell'Energia dell'UE tenutasi giovedì a Bruxelles , i suoi partecipanti non sono riusciti a concordare una decisione comune sulla proposta della CE.Il ministro dell'Ambiente italiano Pichetto-Fratin aveva precedentemente espresso la speranza che un tale accordo potesse essere raggiunto alla prossima riunione dei ministri dell'Energia dell'UE, che si terrà il 13 dicembre.Il Presidente della Federazione Russa, commentando l'idea dell'Occidente di limitare i prezzi delle risorse energetiche russe, ha affermato che "la Russia non fornirà nulla all'estero se ciò sarà contrario ai propri interessi".Il vice primo ministro Alexander Novak, a sua volta, ha indicato che la Federazione Russa non fornirà petrolio a Paesi che stabiliscono un prezzo massimo, né a 60 dollari al barile, né a qualsiasi altro costo, aggiungendo che tali restrizioni "sono interferenze negli strumenti di mercato", e la Russia è pronta a collaborare con "quei consumatori che sono pronti a lavorare a condizioni di mercato".

