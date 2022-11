https://it.sputniknews.com/20221127/turchia-a-fine-2023-la-produzione-di-caccia-senza-pilota-bayraktar-kzlelma-16738869.html

Turchia, a fine 2023 la produzione di caccia senza pilota Bayraktar Kızılelma

Turchia, a fine 2023 la produzione di caccia senza pilota Bayraktar Kızılelma

La produzione del caccia senza pilota turco Bayraktar Kızılelma sarà lanciata entro la fine del 2023, ha affermato il presidente Tayyip Erdogan. 27.11.2022, Sputnik Italia

"La produzione in serie del caccia senza pilota domestico Kızılelma sarà lanciata verso la fine del 2023", ha detto Erdogan citando l'agenzia di stampa Anadolu.Il drone Bayraktar Kızılelma, dotato di un motore a reazione, è stato presentato per la prima volta in Turchia nell'agosto di quest'anno nella città di Samsun, nell'ambito del festival aerospaziale Teknofest Karadeniz.In precedenza era stato riferito che il Bayraktar Kızılelma sarà in grado di decollare da navi con una pista corta, inclusa l'ammiraglia della Marina turca, la TCG Anadolu.

