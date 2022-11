https://it.sputniknews.com/20221127/taiwan-il-partito-alla-guida-del-governo-ha-perso-alle-amministrative-16737920.html

Taiwan, il partito alla guida del governo ha perso alle amministrative

Taiwan, il partito alla guida del governo ha perso alle amministrative

Il Partito Democratico Progressista (DPP) al governo di Taiwan, che sostiene l'indipendenza dell'isola e si oppone al riavvicinamento con Pechino, ha perso le... 27.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-27T11:15+0100

2022-11-27T11:15+0100

2022-11-27T11:15+0100

taiwan

elezioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/512/49/5124937_0:178:2930:1826_1920x0_80_0_0_0611456daa3bee159e28356deb269283.jpg

A seguito del voto, i candidati del partito di opposizione Kuomintang hanno assunto la guida di 13 divisioni amministrative, comprese quattro delle sei aree metropolitane più grandi, dove vive quasi il 70% della popolazione di Taiwan. I candidati dell'opposizione prenderanno la presidenza dei sindaci nelle città di Xinbei, Taoyuan, Taichung, Jilong, capi delle contee di Xinchu, Zhanghua, Yunlin, Nantou, Yilan, Hualien, Taidong, Lianjiang. La capitale di Taiwan, Taipei, ha eletto il sindaco più giovane della storia, il 45enne candidato del Kuomintang Jiang Wan'an.I candidati del DPP hanno vinto nelle municipalità speciali di Tainan e Kaohsiung, così come nelle contee di Pingtung, Chiayi e Penghu. I candidati indipendenti hanno vinto nelle contee di Miaoli e Kinmen, e il candidato del Partito popolare di Taiwan ha vinto a Hsinchu City.L'amministratore delegato di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha dichiarato dopo l'annuncio dei risultati che si sarebbe dimessa da presidente del DPP, sottolineando che accetta i risultati deludenti del partito nelle elezioni in corso e deve assumersene la responsabilità. La Central News Agency dell'isola scrive che con questa decisione, Tsai Ing-wen crea potenzialmente incertezza per il partito a 14 mesi dalla prossima elezione del capo dello staff di Taiwan.Anche Su Zhengchang, premier dell'isola, si è dimesso verbalmente, ma Tsai Ing-wen non l'ha accettato le dimissioni e gli ha chiesto di restare in carica, per far sì che l'attuazione del principale corso politico non venga interrotto.Ieri, gli abitanti dell'isola hanno eletto sindaci di città, capi di contee, governi rurali, microdistretti, rappresentanti popolari delle comunità indigene, nonché deputati delle assemblee cittadine e di contea. In totale si parla di circa 11mila mandati di funzionari a vari livelli.Più di 17,6mila seggi elettorali hanno funzionato dalle 8:00 alle 16:00 (locali). 19,13 milioni di persone di età superiore ai 20 anni hanno potuto votare alle elezioni e l'affluenza alle urne è stata solo del 60%, che è relativamente bassa per le elezioni locali a Taiwan.Le elezioni si sono svolte in 21 delle 22 circoscrizioni amministrative dell'isola, nella città di Chiayi, il voto si terrà separatamente il 18 dicembre, è stato rinviato per la morte di uno dei candidati, secondo le previsioni, l'attuale sindaco della città ha le migliori possibilità di vincere, è un membro del Kuomintang. Gli osservatori hanno registrato più di 70 violazioni durante le votazioni, tra cui danni alle schede elettorali (il che può comportare una multa da 160 a 1,6mila dollari), introduzione di telefoni cellulari nelle cabine elettorali (multa da 970 a 9,7mila dollari), campagne elettorali a distanza inferiore oltre 30 metri dai seggi elettorali (multa da 1,6mila a 16mila dollari).La Central News Agency osserva che il voto di sabato non dovrebbe essere visto come un presagio di ciò che potrebbe accadere nelle prossime elezioni dell'amministratore delegato di Taiwan all'inizio del 2024, poiché il partito Kuomintang non è riuscito a capitalizzare il successo dello stesso voto del 2018 che ha sancito la vittoria alle elezioni parlamentari e le elezioni del capo dell'amministrazione nel 2020.Tsai Ing-wen è diventata per la prima volta leader del DPP nel 2008, dopodiché ha lasciato questo incarico ed è tornata più volte. Dopo le elezioni del governo locale del 2018, dove il DPP ha subito una significativa sconfitta da parte del Kuomintang, anche la Ing-wen si è dimessao da presidente del partito non appena sono stati resi noti i risultati, ma ha ripreso la guida del partito nel maggio 2020.

https://it.sputniknews.com/20221127/dei-30-paesi-nato-20-hanno-esaurito-le-scorte-di-armi---media-16737805.html

https://it.sputniknews.com/20221125/la-transnistria-accusa-la-moldavia-di-sequestri-segreti-e-azioni-illegali-nella-zona-di-sicurezza-16731484.html

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

taiwan, elezioni