https://it.sputniknews.com/20221127/politico-francese-ritiene-che-zelensky-dovrebbe-restituire-i-soldi-per-lassistenza-allucraina-16738255.html

Politico francese ritiene che Zelensky dovrebbe restituire i soldi per l'assistenza all'Ucraina

Politico francese ritiene che Zelensky dovrebbe restituire i soldi per l'assistenza all'Ucraina

Un politico francese chiede a Biden, Macron e alla von der Leyen che Zelensky restituisca i soldi per gli aiuti ricevuti. 27.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-27T13:56+0100

2022-11-27T13:56+0100

2022-11-27T13:56+0100

ucraina

ue

usa

aiuti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/730/60/7306089_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_0cf22142e7ac8fbc06ea1c1b259acca6.jpg

I presidenti di Stati Uniti e Francia Joe Biden ed Emmanuel Macron, nonché il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dovrebbero chiedere al leader ucraino Vladimir Zelensky di iniziare a restituire i soldi per l'assistenza militare e finanziaria fornita a Kiev, ha affermato l'ex-eurodeputato Florian Filippo.Secondo il politico, il fatto che Zelensky non rimborsi i paesi occidentali per la fornitura di armi rende la situazione "ancora più vergognosa".In precedenza, il quotidiano americano The New York Times, citando un rappresentante dell'Alleanza del Nord Atlantico, aveva riferito che su 30 paesi del blocco, 20 avevano già esaurito le possibilità di fornire armi all'Ucraina.Sullo sfondo dell'operazione speciale russa, i paesi occidentali continuano a fornire armi a Kiev. Mosca ha ripetutamente affermato che la fornitura di equipaggiamento militare non fa che prolungare il conflitto e i trasportatori di armi diventano un obiettivo legittimo per le truppe russe. Come ha sottolineato il segretario stampa presidenziale Dmitry Peskov, le azioni dei paesi occidentali avranno solo un effetto negativo.

https://it.sputniknews.com/20221127/dei-30-paesi-nato-20-hanno-esaurito-le-scorte-di-armi---media-16737805.html

ucraina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, ue, usa, aiuti